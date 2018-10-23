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23.10.2018 18:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Депутат горсовета Анапы признался в убийстве

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В суд передали головное дело в отношении депутата совета муниципального образования город-курорт Анапа. Мужчину обвиняют в убийстве, а также незаконном приобретении и ношении оружия.

В Новороссийске в гараже нашли тело начальника таможенного поста

- Произошло все в станице Раевской еще в начале мая. Подозреваемый выстрелил из переделанного газового пистолета в 57-летнего мужчину, который приходился ему крестным отцом, после чего скрылся. Погибшего обнаружили прохожие, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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