На Дону уборщица осуждена за торговлю наркотиками в кадетском корпусе

В Ростовской области уборщица школы-интерната Аксайского кадетского корпуса признана виновной в реализации крупной партии наркотиков.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Аксайского района суда, руководительница бригады уборщиц в июне прошлого года сбывала запрещенные препараты воспитанникам школы-интерната Минобороны России. Через месяц она была задержана во время контрольной закупки сотрудниками полиции и военной контрразведки ФСБ России.

"При себе у нее были пять свертков с черным веществом, которое, как показала экспертиза, является сильнодействующим наркотическим средством, оборот которого в России запрещен", - заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По совокупности совершенных преступлений бывшей техничке назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кстати



По итогам девяти месяцев 2018 года полицейские Ростовской области из незаконного оборота изъяли свыше 200 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.