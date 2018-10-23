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23.10.2018 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале вынесли приговор за перевод 595 млн рублей в Китай

Текст: Юлия Мякишева

В Екатеринбурге вынесен обвинительный приговор за совершение незаконных валютных операций на сумму свыше 595 миллионов рублей.

Фото: depositphotos.com
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Железнодорожный районный суд города признал виновными сразу десять человек, среди них двое - граждане КНР, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Суд установил, что были совершены валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением недостоверных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ).

По версии следствия, незаконные переводы осуществлялись с февраля по декабрь 2014 года в Екатеринбурге и Тюмени. Созданное ООО разработало договоры с китайской компанией, в которых были указаны недостоверные сведения о целях и назначении переводов, а представитель китайской стороны предоставлял деньги, которые нужно перевести подставным организациям,и подписывал от лица руководителей организаций документы для российских банков.

В целом злоумышленники отправили на счета коммерческих организаций КНР 595 миллионов рублей.

Наказания назначили в соответствии со степенью участия от пяти лет лишения свободы до 6,5 года в исправительной колонии общего режима со штафами от 200 тысяч рублей до 500. Приговор в законную силу не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Тюменская область Тюмень
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