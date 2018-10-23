На Урале вынесли приговор за перевод 595 млн рублей в Китай

В Екатеринбурге вынесен обвинительный приговор за совершение незаконных валютных операций на сумму свыше 595 миллионов рублей.

Железнодорожный районный суд города признал виновными сразу десять человек, среди них двое - граждане КНР, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Суд установил, что были совершены валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением недостоверных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ).

По версии следствия, незаконные переводы осуществлялись с февраля по декабрь 2014 года в Екатеринбурге и Тюмени. Созданное ООО разработало договоры с китайской компанией, в которых были указаны недостоверные сведения о целях и назначении переводов, а представитель китайской стороны предоставлял деньги, которые нужно перевести подставным организациям,и подписывал от лица руководителей организаций документы для российских банков.

В целом злоумышленники отправили на счета коммерческих организаций КНР 595 миллионов рублей.

Наказания назначили в соответствии со степенью участия от пяти лет лишения свободы до 6,5 года в исправительной колонии общего режима со штафами от 200 тысяч рублей до 500. Приговор в законную силу не вступил.