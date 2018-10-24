На МКАД упал контейнер

Из-за упавшего на проезжую часть контейнера на МКАД было существенно затруднено движение.

Как сообщили "РГ" в столичном управлении ГИБДД, инцидент произошел на внутренней стороне МКАД, 26 километр. Водитель грузовой машины не справился с управлением.

По словам очевидцев, было перекрыто три полосы, затор, по данным сервиса Яндекс.Пробки, растянулся по внутренней стороне до Люберец. На внешней также были затруднения из-за водителей, пытавшихся разглядеть, что происходит на другой стороне.

Сейчас контейнер уже убрали с дороги - его подняли краном. Движение должно нормализоваться в ближайшее время.