В Дагестане начали проверку гибели двух рабочих при обвале грунта

Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан выясняет обстоятельства гибели рабочих в Табасаранском районе под завалами грунта.

По предварительным данным, 24 октября около села Джульджаг Табасаранского района рабочие прокладывали водопровод. Прямо во время работы обвалился грунт, накрыв двух находящихся внизу мужчин.

Когда к месту происшествия прибыли спасатели, спасать фактически уже было некого, оба рабочих погибли.

По результатам проверки, которую сейчас проводит сотрудники следственного комитета, будет принято процессуальное решение.