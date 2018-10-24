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24.10.2018 16:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане начали проверку гибели двух рабочих при обвале грунта

Текст: Ирина Поволоцкая (Махачкала)

Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан выясняет обстоятельства гибели рабочих в Табасаранском районе под завалами грунта.

По предварительным данным, 24 октября около села Джульджаг Табасаранского района рабочие прокладывали водопровод. Прямо во время работы обвалился грунт, накрыв двух находящихся внизу мужчин.

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Когда к месту происшествия прибыли спасатели, спасать фактически уже было некого, оба рабочих погибли.

По результатам проверки, которую сейчас проводит сотрудники следственного комитета, будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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