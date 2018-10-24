В Дагестане при прокладке водовода погиб один человек

В Дагестане во время прокладки водопровода в Табасаранском районе произошло обрушение траншеи. В результате ЧП погиб человек. Еще один рабочий находится под завалами грунта и строительных материалов.

По данным республиканского управления МЧС, инцидент произошел в населенном пункте Джульджаг.

Прибывшие на место трагедии спасатели исследовали траншею и достали тело одного погибшего.

"Спасательные работы продолжаются. В них участвуют кинологические расчеты, так как есть основания, что пострадало несколько рабочих", - сообщили в МЧС.