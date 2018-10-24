В Дагестане судья признан виновным в получении крупной взятки

Ставропольский краевой суд вынес приговор в отношении бывшего судьи Советского районного суда Махачкалы Махача Алиева. Он признан виновным в вымогательстве взятки в размере 500 тысяч рублей.

По данным пресс-службы регионального управления СКР, за обозначенную сумму в марте 2015 года бывший судья посулил матери подсудимого, подозреваемого в торговле наркотиками, ограничиться наказания в виде условного срока. Через два месяца при получении 400 тысяч рублей Алиев был задержан сотрудниками ФСБ.

Уголовное дело было возбуждено по статье 290 УК РФ - "вымогательство взятки в крупном размере". Расследование преступления курировал председатель СК России Александр Бастрыкин.

В итоге решением Ставропольского краевого суда экс-чиновник приговорен к трем годам колонии строгого режима и штрафу в размере двух миллионов рублей.