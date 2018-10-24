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24.10.2018 17:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Архангельске из-за токсичного газа эвакуировали два медучреждения

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Архангельске эвакуировали филиал городской поликлиники №2 и реабилитационный центр "Родник" из-за превышения предельно-допустимой концентрации оксида серы в одном из помещений. Оба учреждения находятся в одном здании на улице Галушина, 6. Посетители поликлиники пожаловались в областную службу спасения на неприятный запах, резь в глазах и першение в горле.

- Вызов поступил в 11.25, спасатели выехали на место, - сообщила "РГ" специалист по связям с общественностью Архангельской областной службы спасения Светлана Кузнецова. - Запах сильнее всего чувствовался на четвертом этаже поликлиники и частично на пятом. Часть посетителей и сотрудников к приезду спасателей сами вышли на улицу. Всех, кто оставался в поликлинике и реабилитационном центре, эвакуировали - всего более ста человек.

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Одну женщину вывели в спасательном устройстве, которое предназначено для защиты органов дыхания. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Сотрудники отдела спецзащиты взяли пробы воздуха с помощью газоанализаторов и обнаружили превышение ПДК оксида серы на лестничной площадке четвертого этажа поликлиники.

Сначала спасатели предположили, что кто-то из персонала пролил серную кислоту на ковер, лежавший на лестничной площадке. Его вынесли на улицу, где провели дегазацию. Однако следов жидкости на ковре не нашли. Все помещения поликлиники и центра тщательно проветрили, после чего приборы показали, что воздух чист.

- Специалисты полагают, что произошло распыление летучего вещества. Оксид серы относится к разряду токсичных и представляет угрозу для здоровья, - уточнила представитель службы спасения.

Что за вещество распылили в медицинском учреждении и кто это сделал, выясняют сотрудники полиции.

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