В Псковской области уничтожили 100-килограммовую авиабомбу

Саперы Невского спасательного центра МЧС России уничтожили в Псковской области авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Ее вес - 100 килограммов, сообщили в УМЧС по Псковской области.

Бомба все это время пролежала буквально в 800 метрах от деревни Урицкое Великолукского района и в 150 метрах от дороги. Прибывшие специалисты МЧС идентифицировали ее как авиабомбу ФАП-100.

Произвели взрывоопасный снаряд еще в Советском Союзе. У места находки выставили охрану. А для обезвреживания бомбы пригласили группу пиротехнических и взрывных работ Невского спасательного центра МЧС России.

Специалисты аккуратно транспортировали авиабомбу на полигон и там уничтожили. Саперы профессионально выполнили свою работу - угрозы для жизни населения не было, никого не пришлось эвакуировать.