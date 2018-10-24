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24.10.2018 17:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Псковской области уничтожили 100-килограммовую авиабомбу

Текст: Светлана Цыганкова (Псковская область)

Саперы Невского спасательного центра МЧС России уничтожили в Псковской области авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Ее вес - 100 килограммов, сообщили в УМЧС по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС по КБР
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Бомба все это время пролежала буквально в 800 метрах от деревни Урицкое Великолукского района и в 150 метрах от дороги. Прибывшие специалисты МЧС идентифицировали ее как авиабомбу ФАП-100.

Произвели взрывоопасный снаряд еще в Советском Союзе. У места находки выставили охрану. А для обезвреживания бомбы пригласили группу пиротехнических и взрывных работ Невского спасательного центра МЧС России.

Специалисты аккуратно транспортировали авиабомбу на полигон и там уничтожили. Саперы профессионально выполнили свою работу - угрозы для жизни населения не было, никого не пришлось эвакуировать.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область
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