Атлантический циклон принесет в Крым ливни и сильный ветер

В Крыму из-за прохождения холодного атмосферного фронта Атлантического циклона 24 и 25 октября ожидаются сильные дожди и ветер.

Об этом говорится в экстренном сообщении ГУ МЧС.

По данным Крымского гидрометеоцентра, уже в ближайшие часы на полуострове ожидаются сильные, а местами очень сильные дожди и прогремят грозы. А юго-западный ветер поменяет направление на северо-западный и усилится до 20-25 метров в секунду.

Температура воздуха 25 октября понизится до 3-5 градусов ночью и 8-10 градусов днем.