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24.10.2018 08:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД выяснит причины пожара на рынке в Ахтубинске

Текст: Николай Грищенко
Фото: ГКУ "Волгоспас" Фото: ГКУ "Волгоспас"
Фото: ГКУ "Волгоспас"

В Астраханской области следственно-оперативная группа МВД и пожарно-испытательная лаборатории МЧС приступили к осмотру территории сгоревшего рынка "Хитрый" в городе Ахтубинск. В результате ЧП огнем оказались уничтожены постройки и товары на площади 2500 квадратных метров.

Фото: Ольга Смольская/ТАСС
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"Полицейские вместе с дознавателями МЧС осмотрят место с целью установления причины и всех обстоятельств произошедшего", - говорится в официальном сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

Напомним, что возгорание одного из торговых павильонов произошло 23 октября около 19:00. Пламя стремительно охватило всю площадь рынка.

Из-за сильного дыма и угрозы распространения огня спасателями была проведена эвакуация из соседних домов 85 местных жителей. Все они были размещены в школе №8.

"При большой площади горения, нехватке сил и средств, отсутствии водоисточников и других проблемах, были запрошены дополнительно еще два отделения пожарных из соседних районов Всего на месте пожара работало - 14 единиц техники и 49 человек пожарных", - говорится в сообщении ГКУ "Волгоспас".

Около часа ночи 24 октября пожар на рынке "Хитрый" был потушен. Сумма ущерба устанавливается.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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