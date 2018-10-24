Трех волгоградцев осудили на 26 лет за попытку ограбить банкомат

В Волгоградской области вынесен приговор по уголовному делу о попытке хищения денег из банкомата, сообщает прокуратура региона.

Трое молодых людей в возрасте от 22 до 25 лет решили ограбить банкомат, находившийся в небольшом магазинчике села Райгород в Светлоярском районе области. По их расчетам, в железном ящике должно быть не менее трех миллионов рублей. Они тщательно продумали весь план. Подготовили муляжи ружей, маски с прорезями для глаз, перчатки, обзавелись инструментом, чтобы распилить замок банкомата.

На преступление они пошли рано утром, 30 июля прошлого года. Зашли в магазин, на дверь снаружи повесили табличку "Закрыто - ремонт". В помещении в тот момент находились две продавщицы. Закрыв дверь на ключ, злоумышленники занялись банкоматом, начали распиливать запорные устройства, но сработала сигнализация.

Грабители бросили все и убежали. Спустя пять дней всех троих нашла полиция.

Светлоярский районный суд приговорил обвиняемых, в зависимости от степени вины, к различным срокам лишения свободы. В общей сложности налетчики проведут в колонии 26 с половиной лет.