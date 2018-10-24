В Ростове произошел взрыв на сухогрузе с нефтью

В Ростове-на-Дону во время перелива нефтепродуктов на грузовом судне "Волга-404" произошел взрыв, в результате которого пострадал моторист.

На месте ЧП работают сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России.

- По предварительным данным, инцидент произошел при заправке топлива. В результате инцидента пострадал один из членов команды. После взрыва произошло возгорание. Подробности ЧП уточняются, - сообщила "РГ" пресс-секретарь Южного СУТ СК России Анна Терземан.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.