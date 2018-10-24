В сочинском поселке ливень подтопил дороги

В сочинском поселке Вардане ливень подтопил дороги. Об этом в среду сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

- Сотрудники отделов полиции Лоо и Дагомыс подняты по сигналу общий сбор, в связи с выпадением обильных осадков в районе поселка Вардане (Большой Сочи). Подтопленные дороги перекрыты, на месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщили в ведомстве.

Как писала ранее "РГ", стихия обрушилась и на Туапсинский район Краснодарского края, где в результате сильнейшего ливня оказались подтоплены железнодорожные пути, дороги и частично дома местных жителей.