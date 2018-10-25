Рассмотрение дела режиссера Серебренникова перенесли на 7 ноября

Рассмотрение дела режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях в "Седьмой студии", перенесено с сегодняшнего дня на 7 ноября.

Как передает РИА Новости, Мещанский суд Москвы принял такое решение из-за болезни адвоката Ксении Карпинской. Она защищает бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского.

Серебренников и другие фигуранты, по версии следствия, похитили 133 миллиона рублей. Деньги были выделены из госбюджета в 2011-2014 годах на проект "Платформа", популяризирующий современное искусство России.

Из пяти фигурантов вину признала только бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Сам Серебренников находится под домашним арестом.