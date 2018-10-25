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25.10.2018 15:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рассмотрение дела режиссера Серебренникова перенесли на 7 ноября

Рассмотрение дела режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях в "Седьмой студии", перенесено с сегодняшнего дня на 7 ноября.

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Как передает РИА Новости, Мещанский суд Москвы принял такое решение из-за болезни адвоката Ксении Карпинской. Она защищает бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского.

Серебренников и другие фигуранты, по версии следствия, похитили 133 миллиона рублей. Деньги были выделены из госбюджета в 2011-2014 годах на проект "Платформа", популяризирующий современное искусство России.

Из пяти фигурантов вину признала только бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Сам Серебренников находится под домашним арестом.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело режиссера Кирилла Серебренникова
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