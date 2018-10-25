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25.10.2018 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве начнется слушание дела режиссера Серебренникова

Сегодня Мещанский суд Москвы начнет рассмотрение по существу дела режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях в "Седьмой студии". Как сообщает РИА Новости, заседание будет проходить в открытом режиме.

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Всего на скамье подсудимых пять человек. Их обвиняют в хищении 133 миллионов рублей. Деньги были выделены из госбюджета на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии", виновными себя не считают. Сам Серебренников находится под домашним арестом, меру пресечения ему неоднократно продлевали.

На первом заседании прокурор огласит фабулу обвинения, затем подсудимые выкажут свое отношение к нему. После этого суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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