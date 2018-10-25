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25.10.2018 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дальневосточников предупредили об ухудшении погоды

Текст: Юлия Гарднер

Подразделения ГУ МЧС России по Амурской области переведены в режим повышенной готовности из-за приближающихся циклонов.

Фото: depositphotos.com
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По информации регионального центра гидрометеорологической службы, с 26 по 28 октября в большинстве районов Приамурья ожидаются снег, дождь и сильный ветер до 20 метров в секунду.

Спасатели заблаговременно подготовились к возникновению возможных ЧС. В готовность приведены подвижные, мобильные и стационарные пункты обогрева.

Циклоны - Охотоморский и Тихоокеанский - придут и на Камчатку. Специалисты краевого гидрометцентра сообщают, что в ближайшие три дня регион накроют снег и дожди, подует сильный ветер.

Жителей Хабаровского края также предупреждают об ухудшении погодных условий. По данным Дальневосточного УГМС, с 27 по 28 октября в южных районах региона прогнозируются неблагоприятные, а в центральных и северных - опасные метеорологические явления: снег и ветер до 25 метров в секунду.

Краевое ГУ МЧС России сообщает о возможном возникновение аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, обрывах на линиях электропередач, перехлестах проводов. Непогода может спровоцировать большое количество аварий на дорогах края. Спасатели просят водителей и пешеходов быть максимально осторожными.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Камчатский край ДФО Амурская область
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