Готовившего теракт в Хабаровском крае мужчину завербовали в тюрьме

Житель Николаевска-на-Амуре, готовившийся совершить теракт на одном из городских социальных объектов, был завербован террористической организацией, когда отбывал срок за разбой. Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в то время мужчина принял ислам.

После того, как теракт предотвратили сотрудники УФСБ Хабаровского края, подозреваемого отправили в СИЗО. На него заведено несколько уголовных дел.

Представитель УФСБ сообщил агентству, что эти события произошли более полугода назад. Но до окончания расследования обстоятельства дела не разглашаются.