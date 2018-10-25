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25.10.2018 07:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Готовившего теракт в Хабаровском крае мужчину завербовали в тюрьме

Текст: Дина Непомнящая

Житель Николаевска-на-Амуре, готовившийся совершить теракт на одном из городских социальных объектов, был завербован террористической организацией, когда отбывал срок за разбой. Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в то время мужчина принял ислам.

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После того, как теракт предотвратили сотрудники УФСБ Хабаровского края, подозреваемого отправили в СИЗО. На него заведено несколько уголовных дел.

Представитель УФСБ сообщил агентству, что эти события произошли более полугода назад. Но до окончания расследования обстоятельства дела не разглашаются.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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