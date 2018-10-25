На поиски пропавшего в Хабаровском крае мужчины вылетел вертолет

Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел на поиски пропавшего мужчины, сообщает региональное ГУ МЧС. На борту находятся семеро спасателей и два сотрудника следственных органов.

Вчера сотрудники Дальневосточного поисково-спасательного отряда обследовали десять квадратных километров леса, но безрезультатно.

Напомним, сообщение о пропавшем поступило в МЧС от полиции. Мужчина 1982 года рождения 19 октября ушел в лес с территории Уликанского лесничества в районе реки Тауян, близ села Кукан, и больше на связь не выходил.

Всего в поисках участвуют 20 человек и две единицы техники.