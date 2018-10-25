В Калининградской области шторм затопил уникальный природный парк

Сотрудники национального парка "Куршская коса" Калининградской области третьи сутки борются с последствиями шторма, который бушует в Балтийском море с 23 октября. Несмотря на усилия, вода продолжает поступать в лес, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

По данным ведомства, берегозащитные бетонные конструкции (тетраподы), призванные оградить парк от стихии, уже залиты водой. В связи с этим ведется укрепление береговой линии. На самом уязвимом участке - втором километре Куршской косы - создан вал из одной тысячи мешков с песком.

В четверг, 25 октября, к борьбе со стихией подключились сотрудники Пограничного управления ФСБ. Директор национального парка Анатолий Калина отметил, что подобные проблемы у коллектива парка возникают систематически, а береговая защита, которая была реконструирована в 2017 году, оказалась неэффективной.

- К сожалению, проект проведенной в 2016-2017 гг. на этом участке реконструкции берегоукрепительных сооружений не проходил экологической экспертизы. В результате тетраподы, которые должны были стать ядром защитного берегового вала, в настоящий момент находятся под водой, - цитирует директора пресс-служба парка.

Национальный парк "Куршская коса" создан в 1987 году на площади 6621 гектар на юге одноименного участка суши - узкой и длинной песчаной полосы саблевидной формы, которую называют самой крупной песчаной пересыпью в мире. На территории парка охраняются уникальные природные комплексы - порядка 46 видов млекопитющих, 262 вида птиц, 889 видов, гибридов и форм дикорастущих растений. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.