На Кубани из-за непогоды задержаны 11 поездов

В Краснодарском крае из-за подтопления железнодорожных путей и схода селя задержаны 11 поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо- Кавказской железной дороги.

- На перегоне Греческий - Кривеньковская работает 170 железнодорожников. Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием и бутилированной водой. На месте создан оперативный штаб, - рассказали в СК ЖД.

Напомним, сильнейший ливень прошел на территории Туапсинского и Апшеронского районов, а также Лазаревского района Сочи. В настоящее время все еще подтоплена проезжая часть автомобильной дороги регионального значения Туапсе - Апшеронск.

Непогода стала причиной и аварий на энергосетях, в результате без света оказались девять населенных пунктов. Также частично нарушено газоснабжение на территории города Сочи и в Туапсинском районе.