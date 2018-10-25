Сообщение на автодороге Джубга - Сочи прервано из-за непогоды

Выпавшие в ночь на четверг обильные осадки в Лазаревском районе Сочи стали причиной подъема воды в реке Макопсе, что спровоцировало повреждение подхода автодорожного моста. Оказался разрушен 20-метровый участок федеральной трассы Джубга - Сочи.

Об этом сообщили в пресс-службе управления дорог "Черноморье" (входит в Росавтодор).

- Размыв привел к чрезвычайной ситуации - прекращению автомобильного сообщения между Туапсе и большей частью Лазаревского района Сочи, - рассказали в управлении. - Дорожники приступят к ликвидации последствий стихии после прекращения дождь и снижения уровня воды в реке.

Напомним, в ночь на четверг в зону подтопления из-за выпадения обильных осадков попали пять населенных пунктов Сочи. Частично подтоплены пять населенных пунктов Лазаревского района Сочи: села Лоо, Вардане, Нижняя Хобза, Бзогу, поселок Дагомыс. Вода зашла на 27 придомовых территорий, в дома она не проникала.