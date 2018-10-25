В Севастополе присяжные вынесли вердикт убийце таксиста

В Севастополе коллегия присяжных заседателей признала 35-летнего мужчину виновным в разбое и убийстве. На основании этого вердикта Севастопольский городской суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Из обстоятельств дела известно, что водитель такси Юрий Штеймец 2 августа прошлого года уехал на работу на автомобиле Daewoo Nexia, а затем перестал выходить на связь. Поиски результатов не принесли, а через неделю в поселке Куйбышево Бахчисарайского района был обнаружен сожженный автомобиль с телом мужчины в багажнике. Подозреваемого задержали по горячим следам.

- Задержанный оказался безработным, был неоднократно судим, злоупотреблял алкоголем и наркотиками, - рассказала официальный представитель СУ СК РФ по Севастополю Ольга Постнова. - Он написал явку с повинной, показал на месте, как совершал преступление.

На суде было установлено, что 35-летний местный житель заранее решил ограбить и убить случайного таксиста. Но когда вызвал машину, оказалось, что водитель ему знаком - они жили в одном районе. Какое-то время они вдвоем ездили по городу, а когда автомобиль оказался в безлюдном месте, молодой человек несколько раз ударил таксиста ножом в грудь и забрал у него 120 тысяч рублей. Юрий Штеймец скончался на месте.

Тело убийца погрузил в багажник, сел за руль и несколько часов катался по городу, делая остановки, чтобы купить наркотики. Ночью приехал в лес на окраине Куйбышево, поджег автомобиль, а утром вернулся в Севастополь на автобусе.

Когда его поймали, обвиняемый согласился сотрудничать со следствием, рассказал подробности убийства, но на судебном заседании отказался от показаний и отрицал свою вину. Он ходатайствовал о рассмотрении дела коллегией присяжных, надеясь на снисхождение.

- Присяжные заседатели исследовали доказательства обвинения и защиты, показания свидетелей, заключения экспертиз, записи камер видеонаблюдения. Рассмотрение уголовного дела в суде заняло около месяца, - рассказала пресс-секретарь Севастопольского городского суда София Яковенко. - Присяжные должны были ответить на три группы вопросов, касавшихся убийства и похищения денег, угона и поджога автомобиля. После трех часов совещания они признали подсудимого виновным по всем эпизодам, проголосовав семью голосами против одного. Также коллегия присяжных решила, что он не заслуживает снисхождения.

Как отметили в суде, это первый вердикт, вынесенный коллегией присяжных в Севастополе. Приговор может быть обжалован в Верховном Суде РФ.