На Урале передано в суд дело об убийстве охотинспектора

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела об убийстве сотрудника госохотнадзора при задержании браконьеров. Выстрелившему в него жителю города Карталы предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона..

- Следствием установлено, что смертельный выстрел во время задержания после незаконной охоты в потерпевшего произвел житель города Карталы Михаил Поддубный, - сообщил представитель СК региона Владимир Шишков. - Затем обвиняемый похитил документы потерпевшего, фотоаппарат и видеорегистратор, на котором был зафиксирован момент убийства. Его действия квалифицированы по статьям об убийстве в связи с осуществлением служебной деятельности, краже и хищении паспорта.

Как уже сообщала "РГ", ведущий специалист отдела государственного надзора минэкологии Челябинской области Александр Минин погиб 10 февраля. Во время рейда по охране охотничьих ресурсов он обнаружил две незаконно добытые косули и направился к месту разделки туш, где встретил трех браконьеров. Двое мужчин попытались скрыться на снегоходах, а третий практически в упор выстрелил в безоружного инспектора. Тело Минина около девяти часов вечера обнаружили его помощники. Он посмертно представлен к ордену Мужества.

Как отметили в СК, следствием собрана достаточно доказательств совершения преступления, в связи с чем уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит от восьми до 20 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения.