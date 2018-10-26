Под Воронежем три человека погибли в ДТП

В Воронежской области столкнулись Chevrolet Niva и ВАЗ-2103. В аварии погибли две женщины и мужчина.

Авария произошла в 7:30 в Каширском районе на 29 километре автодороги Воронеж - Нововоронеж, сообщили в региональном главке МВД.

По данным автоинспекции, Chevrolet Niva двигалась из облатсного центр в направлении Нововоронежа. 38-летний водитель допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2103, за рулем которого находился 54-летний мужчина.

В результате лобового столкновения водитель ВАЗ и его пассажиры - женщины в возрасте 51 и 75 лет - скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель Chevrolet Niva госпитализирован с травмами.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.