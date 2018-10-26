В ярославской школе на перемене умер ученик

Следствие выясняет причины смерти 13-летнего ребенка на школьной перемене.

По словам официального представителя следственного управления СК РФ по Ярославской области Кристины Гузовской, трагедия произошла утром 26 октября в Переславле-Залесском. Во время школьной перемены 13-летнему подростку внезапно стало плохо, и он скончался.

Известно, что у ребенка был врожденный порок сердца.

- По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), - пояснила Кристина Гузовская. - Необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего. В школе и медучреждении, где ребенок состоял на учете, затребована медицинская документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Согласно предварительной информации, мальчика на перемене никто не обижал и не толкал.