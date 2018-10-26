В МВД Москвы опровергли информацию о ранении полицейского

Информация о пострадавшем на северо-западе Москвы сотруднике правоохранительных органов не соответствует действительности. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе столичного управления МВД России. Там отметили, что имел место ложный вызов. Напомним, вечером 25 октября СМИ сообщили, что в районе станции метро "Щукинская" страж порядка получил огнестрельное ранение в голову.

На место происшествия выехали дополнительные силы полиции, рассказал журналистам анонимный источник в правоохранительных органах. При этом он не смог уточнить, жив ли полицейский, и что конкретно произошло на улице Авиационная.

Добавим, что на прошлой неделе хулиган напал на инспектора патрульно-постовой службы в Санкт-Петербурге. ЧП произошло возле дома №3 по переулку Бойцова. Сотрудник правоохранительных органов пытался предотвратить нарушение общественного порядка. В итоге получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.