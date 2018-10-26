На соевых полях в ЕАО нашли десять мертвых коров

Десять коров нашли погибшими на соевых полях в районе села Бабстово Еврейской автономной области. С заявлением о гибели животных в полицию обратилась местная жительница. Полиция и прокуратура региона начали проверки этой ситуации.

"Со слов очевидца, коровы, предположительно, отравились химикатами, их животы были раздуты, из глаз текла кровь", - сообщили прокуроры РИА Новости.

В том же месте обнаружили несколько присыпанных землей пакетов с веществом красного цвета. Они были отправлены на экспертизу.