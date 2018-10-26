Жители Курильских островов ощутили два землетрясения

Два землетрясения произошли близ Шикотана и Кунашира в пятницу днем, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.

В 14:04 по местному времени сейсмособытие магнитудой 5,4 зарегистрировали в 46 километрах к северо-западу от Южно-Курильска. Очаг залегал на глубине 26 километров. Жители города ощутили подземные толчки силой до трех баллов.

Второе землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали спустя десять минут. Оно произошло в 46 километрах северо-западнее административного центра Кунашира. Его также ощутили жители села Малокурильское на Шикотане. Силу толчков оценили в три балла по шкале Рихтера.

"Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона осуществлен осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений", - говорится в сообщении МЧС.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Тревога цунами не объявлялась.