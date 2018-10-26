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26.10.2018 09:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае изъяли 45 тысяч литров контрафактного алкоголя

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)
Фото: пресс-служба Росгвардии по Пермскому краю Фото: пресс-служба Росгвардии по Пермскому краю
Фото: пресс-служба Росгвардии по Пермскому краю

В Пермском крае более 45 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции изъяли сотрудники Росгвардии в ходе совместной операции с региональными УФСБ и ГУ МВД.

Фото: REUTERS
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Как пояснили в пресс-службе Росгвардии по краю, контрафактная водочная и коньячная продукция производилась на подпольном заводе. Реализацией товара организаторы незаконного бизнеса занимались не только на территории Пермского края, но в других российских регионах.

По факту обнаружения нелегального производства, хранения и распространения алкогольной продукции заведено уголовное дело.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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