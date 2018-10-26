В Пермском крае изъяли 45 тысяч литров контрафактного алкоголя

В Пермском крае более 45 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции изъяли сотрудники Росгвардии в ходе совместной операции с региональными УФСБ и ГУ МВД.

Как пояснили в пресс-службе Росгвардии по краю, контрафактная водочная и коньячная продукция производилась на подпольном заводе. Реализацией товара организаторы незаконного бизнеса занимались не только на территории Пермского края, но в других российских регионах.

По факту обнаружения нелегального производства, хранения и распространения алкогольной продукции заведено уголовное дело.