В Уфе спасатели вытащили из колодца увязшего в глине мужчину

Сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы спасли жизнь 38-летнего уфимца, который по шею застрял в жидкой глине.

Как сообщили "РГ" в Управлении гражданской защиты Уфы, около 12.30 по московскому времени 25 октября в городской информационно-диспетчерский центр позвонил мужчина. Он сообщил о своем товарище, который находится в колодце, завязнув в глине.

Приехавшие на место спасатели выяснили, что трое рабочих углубляли на участке колодец. Один из них, работавших внизу, наткнулся на плывун и провалился в него. Он работал в защитном костюме, из-за чего его нижнюю часть тела полностью засосало в жидкую глину. В течение двух часов коллеги пытались вытащить товарища, но безуспешно. До приезда спасателей рабочие опустили вниз веревку и лестницу и ведрами вычерпывали прибывающую воду.

- Сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы установили специальное устройство для спуска и подъема - трипод с лебедкой. Спасатель, спустившись вниз к пострадавшему, надел на него каску и спасательную косынку. После этого мужчину подняли наверх с глубины восьми метров, - рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты.

Спасенного передали бригаде "скорой помощи" с предварительным диагнозом "общее переохлаждение".