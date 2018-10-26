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26.10.2018 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане число отравившихся в кафе выросло до 49 человек

Текст: Ирина Варламова (Махачкала)

49 человек, в том числе 10 детей заразились острой кишечной инфекцией в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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- В Республиканском центре инфекционных болезней находятся 47 больных, в том числе 9 детей. Один взрослый и один ребенок отказались от госпитализации. По результатам молекулярно-генетических исследований, возбудитель инфекции - сальмонелла, - уточнили в ведомстве.

Состояние госпитализированных людей - средней и легкой степени тяжести. Пациенты жалуются на головную боль, рвоту, повышение температуры до 38 °C.

Напомним, массовое пищевое отравление произошло в столичном кафе "Терем". По предварительным данным, посетители заведения ели жареную курицу и куриные шашлыки, приготовленные на углях. Ранее сообщалось о 18 пострадавших. Позже их количество увеличилось до 22, затем - до 31. Рост количества пострадавших в ведомстве связывают с тем, что продажа зараженной курицы осуществлялась на вынос.

Управление Роспотребнадзора по республике Дагестан проводит эпидемиологическое расследование. Внеплановая проверка показала, что заведение общепита работало с нарушениями. Как выяснилось, в нем не соблюдался технологический процесс приготовления пищи, кроме того, отсутствуют локальные вытяжные системы, продукты закупались без документов, подтверждающих их соответствие требованиям законодательства. Сотрудники кафе не имеют соответствующих медицинских справок.

Ситуацию с массовым отравлением под свой личный контроль взял врио министра здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

Происшествия Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала
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