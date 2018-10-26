В Дагестане число отравившихся в кафе увеличилось до 31 человека

В Махачкале увеличилось количество отравившихся в местном кафе до 31 человека. Среди них пятеро детей.

Все отравившиеся ели курицу на углях и куриные шашлыки. Ранее сообщалось, что кафе, в котором произошло ЧП, работало с многочисленными нарушениями.

Как информирует пресс-служба минздрава республики, пациенты стали поступать в Республиканский центр инфекционных болезней (РЦИБ) после посещения столичного кафе "Терем". Рост количества заболевших связан с тем, что продажа зараженной курицы, несмотря на то, что само заведение было закрыто, осуществлялась на вынос.

По данным врачей, тяжелых случаев отравления не выявлено. Состояние больных они характеризуют как средней и легкой степени тяжести. Медики работают в авральном режиме.

Ситуацию под свой личный контроль взял врио министра здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов.