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26.10.2018 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Астраханью грузовик упал с парома, есть погибший

Текст: Ирина Варламова (Астрахань)

В Астраханской области в реке Енотаевка утонул житель Узбекистана. Трагедия произошла из-за аварии на пароме. Об этом сообщает "Интерфакс"  со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

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- Водитель грузовой "Газели" ехал вместе с пассажиром из своего села Восток в соседний населенный пункт за водой. У реки грузовик попытался затормозить, но заехал на паром, не удержался на нем, и скатился в реку, - уточнили в ведомстве.

Водителю удалось самостоятельно выбраться из машины, после чего он вытащил и пассажира. Однако 21-летний житель Узбекистана не смог доплыть до берега и утонул. Сейчас его тело ищут водолазы.

Водитель грузовика остался цел и невредим.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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