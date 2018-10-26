Под Астраханью грузовик упал с парома, есть погибший

В Астраханской области в реке Енотаевка утонул житель Узбекистана. Трагедия произошла из-за аварии на пароме. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

- Водитель грузовой "Газели" ехал вместе с пассажиром из своего села Восток в соседний населенный пункт за водой. У реки грузовик попытался затормозить, но заехал на паром, не удержался на нем, и скатился в реку, - уточнили в ведомстве.

Водителю удалось самостоятельно выбраться из машины, после чего он вытащил и пассажира. Однако 21-летний житель Узбекистана не смог доплыть до берега и утонул. Сейчас его тело ищут водолазы.

Водитель грузовика остался цел и невредим.