На Урале загорелся ангар с пиломатериалами и мебелью

В Тавде на улице Матросова сегодня загорелся ангар. К этому часу спасателям удалось локализовать сильное пламя.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 10.27 по местному времени.

"Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. Сложность тушения в том, что в здании хранятся пиломатериалы и готовая продукция - мебель. Огнеборцы работают по повышенному номеру сложности", - сообщила официальный представитель МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.

До прибытия спасателей из ангара эвакуировались 15 человек. О пострадавших на данный момент информации нет.

В 11.40 пожар локализовали. Тушение продолжается: воду на кровлю подают с автолестницы.