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26.10.2018 10:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале загорелся ангар с пиломатериалами и мебелью

Текст: Екатерина Призова
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Тавде на улице Матросова сегодня загорелся ангар. К этому часу спасателям удалось локализовать сильное пламя.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 10.27 по местному времени.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
МЧС готовит пожарным новую экипировку

"Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. Сложность тушения в том, что в здании хранятся пиломатериалы и готовая продукция - мебель. Огнеборцы работают по повышенному номеру сложности", - сообщила официальный представитель МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.

До прибытия спасателей из ангара эвакуировались 15 человек. О пострадавших на данный момент информации нет.

В 11.40 пожар локализовали. Тушение продолжается: воду на кровлю подают с автолестницы.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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