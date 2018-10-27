В Приморье начали строить временный объезд после обрушения моста

Сотрудники Примавтодора по окончании аварийно-восстановительных работ приступили к отсыпке основания объездного пути на автодороге Осиновка - Кремово - Нефтебаза в Михайловском районе, где 26 октября обрушился мост.

По информации специалистов, в настоящее время здесь работают 14 самосвалов, два грейдера, каток и экскаватор. Протяженность объездной дороги составит 3,5 километра, сообщается на официальном сайте администрации Приморского края.

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко поставил задачу в течение двух недель завершить обустройство альтернативного проезда.

На месте происшествия рабочие разбирают упавшие железобетонные пролеты.

Напомним, по предварительной информации, причиной обрушения моста стал перегруз проезжавшей по нему фуры в полтора раза. При обрушении погибли женщина и ребенок. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.