В Пятигорске при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

В Пятигорске во время пожара в двухэтажном многоквартирном доме обнаружили тела двух погибших жителей. ЧП произошло в ночь на 27 октября в жилом здании, расположенном на улице Октябрьская, 35.

- Установлено, что горела квартира на первом этаже 25-квартирного двухэтажного дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. - Площадь пожара составила 15 квадратных метров, потушить огонь удалось примерно за 20 минут. Было эвакуировано 30 жителей из соседних квартир, они не пострадали.

После пожара на месте ЧП сотрудники МЧС нашли тела двух погибших людей. По факту их гибели следственный комитет проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента и причину пожара.

Известно, что в тушении возгорания участвовало пять спецмашин и 15 огнеборцев.