Лавров: Госдепу "приказано продвигать демократию в России"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил о том, что согласно американскому "Закону о поддержке Украины", принятому в 2015 году, "госдепартаменту США приказано" тратить 20 миллионов долларов в год на "продвижение демократии в России".

Лавров специально сделал акцент на слове приказано, а не рекомендуется. Значительная часть этих средств, по его словам, идет на финансирование российских неправительственных организаций, выступающих за "продвижение демократии" в России, что, по сути, означает изменение внутренней политики страны.

По словам Лаврова, хотя американцы и говорят, что стараются не вмешиваться во внутренние дела страны и пытаются обратить это в шутку, их официальные представители неоднократно были замечены на публичных мероприятиях оппозиции, включая несистемную, где произносились лозунги о смене режима.

Кроме того, он ответил на реплику Владимира Соловьева о якобы "недемократичности россиян" по американским представлениям.

По словам Сергея Лаврова, во время официального ужина в Москве Болтон снова стал говорить ему о "российском вмешательстве". В ответ глава российского МИД рассказал американскому политику про выборы в Македонии, напомнив, что для оказания давления на местные власти в западных интересах столицу этой страны Скопье посетили генсек НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны США Джеймс Мэттис, канцлер ФРГ Ангела Меркель, и другие известные европейские политики. Эти лица перед референдумом об изменении названия страны, по словам Лаврова, "публично, "в лоб", без всяких деликатностей требовали от македонских избирателей проголосовать за свое будущее, сказать "да" на плебисците о том, хотят ли они стать членами Евросоюза и НАТО".

А после того, как референдум провалился, опять-таки под давлением западников, было инициировано голосование за то, чтобы начать процедуру изменения конституции Македонии. При этом недостающие для продвижения документа девять голосов были получены частично путем подкупа, частично обещанием не заводить уголовное дело в отношении некоторых народных избранников. Некоторых депутатов, чтобы те "не мутили воду", просто заперли в кабинетах и отняли мобильники. При этом в нарушение всех норм во время голосования прямо в парламенте находился посол США в Македонии. И не просто находился. А давал "ценные указания" македонским парламентарием. Когда Сергей Лавров сказал об этом Болтону, тот лишь усмехнулся и ответил, что Македония - "очень сложная страна".