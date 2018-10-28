От рака умер легендарный французский актер и телеведущий Филипп Гильда

Легендарный французский радио- и телеведущий, журналист, актер и продюсер Филипп Гильда скончался в субботу вечером в своем доме в Париже после длительной и изнурительной борьбы с раком. Артисту было 82 года.

О его смерти сообщила Le Figaro, сославшись на близкого друга Гильда, актера Антуана де Кона, с которым тот на протяжении десяти лет вел телешоу Nulle part ailleurs.

RIP Philippe Gildas (12 novembre 1935 - 28 octobre 2018). pic.twitter.com/w30FdORtzd — deSperate (@TBMJ2_) 28 октября 2018 г.

Гильда был большим новатором, одним из первых принявшийся миксовать в своих программах журналистику и чисто развлекательные элементы - в формате ток-шоу.

Карьеру начал в шестидесятые - на новостях. Двадцать лет вынашивал идею авторской программы, реализовав планы уже в восьмидесятые.

В 2007-м Гильда основал свой кабельный канал Vivolta.

Филипп Гильда выступил исполнительным продюсером анимационных сериалов "Приключения Тинтина", "Бесконечная история" и "Руперт", а также сериала "Зорро" - с Дунканом Реджером и Патрис Мартинес. Шоу шло на протяжении четырех сезонов в 1990-1993 годах.

Как актер снялся в ряде фильмов и сериалов, таких как комедии "Танги" и "Моя жена уходит от меня" - с Миу-Миу.