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От рака умер легендарный французский актер и телеведущий Филипп Гильда

Новость 28.10.2018, 21:13 | Текст: Олег Усков

Легендарный французский радио- и телеведущий, журналист, актер и продюсер Филипп Гильда скончался в субботу вечером в своем доме в Париже после длительной и изнурительной борьбы с раком. Артисту было 82 года.

О его смерти сообщила Le Figaro, сославшись на близкого друга Гильда, актера Антуана де Кона, с которым тот на протяжении десяти лет вел телешоу Nulle part ailleurs.

Гильда был большим новатором, одним из первых принявшийся миксовать в своих программах журналистику и чисто развлекательные элементы - в формате ток-шоу.

Карьеру начал в шестидесятые - на новостях. Двадцать лет вынашивал идею авторской программы, реализовав планы уже в восьмидесятые. 

В 2007-м Гильда основал свой кабельный канал Vivolta.

Филипп Гильда выступил исполнительным продюсером анимационных сериалов "Приключения Тинтина", "Бесконечная история" и "Руперт", а также сериала "Зорро" - с Дунканом Реджером и Патрис Мартинес. Шоу шло на протяжении четырех сезонов в 1990-1993 годах.

Как актер снялся в ряде фильмов и сериалов, таких как комедии "Танги" и "Моя жена уходит от меня" - с Миу-Миу.

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