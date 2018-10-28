От рака умер легендарный французский актер и телеведущий Филипп Гильда
Легендарный французский радио- и телеведущий, журналист, актер и продюсер Филипп Гильда скончался в субботу вечером в своем доме в Париже после длительной и изнурительной борьбы с раком. Артисту было 82 года.
О его смерти сообщила Le Figaro, сославшись на близкого друга Гильда, актера Антуана де Кона, с которым тот на протяжении десяти лет вел телешоу Nulle part ailleurs.
RIP Philippe Gildas (12 novembre 1935 - 28 octobre 2018). pic.twitter.com/w30FdORtzd— deSperate (@TBMJ2_) 28 октября 2018 г.
Гильда был большим новатором, одним из первых принявшийся миксовать в своих программах журналистику и чисто развлекательные элементы - в формате ток-шоу.
Карьеру начал в шестидесятые - на новостях. Двадцать лет вынашивал идею авторской программы, реализовав планы уже в восьмидесятые.
В 2007-м Гильда основал свой кабельный канал Vivolta.
RIP Philippe #Gildas pic.twitter.com/tJfvZYk6o8— L'Abbé Tise 🔔 (@Abbe_Tise) 28 октября 2018 г.
Филипп Гильда выступил исполнительным продюсером анимационных сериалов "Приключения Тинтина", "Бесконечная история" и "Руперт", а также сериала "Зорро" - с Дунканом Реджером и Патрис Мартинес. Шоу шло на протяжении четырех сезонов в 1990-1993 годах.
Как актер снялся в ряде фильмов и сериалов, таких как комедии "Танги" и "Моя жена уходит от меня" - с Миу-Миу.
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