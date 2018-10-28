Первые изображения российского вертолета будущего появились в Сети

Сообщения об этом и изображения стали стремительно распространяться в Сети. Новейшая российская разработка вызвала большой интерес не только в России, но и за рубежом. В целом, эта винтокрылая машина получила очень высокую оценку, и, если ее удастся довести до серийного производства, то это будет настоящая революция в мировом вертолетостроении.

"Перспективный боевой вертолет" выполнен с фирменной для камовских машин соосной схемой расположения несущих винтов. На нем появятся крылья. Шасси будет убираться в полете. Экипаж разместят так же, как на Ка-52. Кроме боевой версии, был представлен вариант для перевозки пассажиров.

Ранее на авиационных выставках показывали другую перспективную разработку - Ка-90.

Также в настоящее время в России уже ведутся работы над сверхскоростным вертолетом. Для отработки технологий создана летающая лаборатория на базе знаменитого "крокодила" - Ми-24. На испытаниях эта машина уже смогла достичь скорости в 400 км/ч.

За рубежом, в США, создан свой "вертолет будущего" - S-97 Raider, который проходит испытания.