Путин поздравил Земана с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил чешского лидера Милоша Земана с национальным праздником - Днем образования самостоятельного чехословацкого государства. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"В этом году вы отмечаете знаменательный юбилей: ровно сто лет назад чешский народ вместе со словацким народом отстоял свое право на государственный суверенитет", - отметил российский лидер.

"В России с уважением относятся к Чехии, наши страны связывают узы культурной и духовной близости, - подчеркнул президент РФ. - Уверен, что развитие двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в самых различных областях отвечает нашим общим интересам".

Путин пожелал Земану здоровья и успехов, а всем чешским гражданам - благополучия и процветания.