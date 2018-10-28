Их в Пустом Ярославле три.

Деревня Пустой Ярославль, которая с некоторых пор именует себя родиной русского бездорожья ("Родина" писала об этом в сентябре), стала одним из лауреатов конкурса "Самая красивая деревня".

Конкурс каждый год проходит во Владимирской области. А жители Пустого Ярославля каждый год самостоятельно ремонтируют дорогу в деревню, подсыпая битый кирпич и другие стройматериалы.

Несколько лет назад здесь собрали средства на устройство моста через речку Колочку, а сейчас постоянно договариваются об аренде грейдера, чтобы выровнять дорогу. В деревне есть два трактора, их так же задействуют для ремонтных работ.

По сути, из благ цивилизации здесь только электричество и мобильная связь. "Скорой помощи" добраться в деревню затруднительно, автолавка не приезжает. Тут, как и сто лет назад, простуду лечат, греясь на печи, в печи же при желании можно испечь хлеб. Но его все привозят из города. Огород обеспечивает овощами и ягодами.

Жители Пустого Ярославля, где более 30 домов и один официально зарегистрированный житель, зависят от погоды, как гипертоники - от давления. Из-за дождей здесь можно застрять надолго, несмотря на то, что рядом областной центр - до Владимира всего в 25 километрах.

Через город, кстати, планируют проложить высокоскоростную магистраль. А вот на "магистрали" в Пустой Ярославль не разгонишься - из-за сырой погоды она стала труднопроезжей. Но в деревню все же добираются на свой страх и риск.

Вообще-то суд Суздальского района еще в прошлом году предписал районной администрации привести дорогу в деревню в порядок. Это значит, что часть ее надо отремонтировать, а часть построить. Сейчас все ездят коротким путем, а официальная дорога используется редко, так как надо делать крюк.

Но ни в прошлом, ни в этом году ничего не изменилось. Дороги как не было, так и нет. Пустоярославцы как выходили на ремонт дороги, так и выходят. Здесь уверены: родина русского бездорожья - в этих краях. Еще в конце XIХ века со слов местных крестьян в "Материалах для оценки земель Владимирской губернии" было записано, что пахать они "предпочитают в сухую погоду, так как в сырую лошадь сильно вязнет".

На железных конях тут легко завязнуть и сейчас. В этом убедились члены жюри конкурса, которым повезло побывать в Пустом Ярославле в сухую погоду. Еще они оценили деревенские пейзажи, тишину и умиротворение.

Но в Пустом Ярославле настаивают, что Пустой - не пустой, как это может показаться. И участие в конкурсе, как здесь говорят, еще одна возможность обратить внимание на свою проблему - отсутствие дороги. Даже если она здесь когда-то и появится, бездорожья на его родине меньше не станет.

А пока один из жителей Пустого Ярославля - Павел - который и подавал заявку на конкурс, хочет потратить премию в 30 тысяч рублей (такая сумма полагается за третье место) на установку нормального освещения в деревне. Потому что из трех установленных фонарей этим летом работал только один...

Так что Пустой Ярославль ждет светлое будущее.

P.S. Самой красивой деревней Владимирской области стала деревня Берково с населением около 200 человек, примыкающая к городу Камешково. Берковцы получили сертификат на 150 тысяч рублей, которые потратят на благоустройство.