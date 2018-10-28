Памятники в Москве подсветили алым цветом

В воскресенье пять известных монументов столицы "оделись в красное" - их подсветили необычной иллюминацией алого цвета, цвета крови. Акция, которая так и называется "Оденься в красное!", продлится еще два дня.

Красное освещение используется для монумента "Рабочий и колхозница" на ВДНХ, памятников К.С. Станиславскому и В.И. Немировичу-Данченко в Камергерском переулке, А.С. Пушкину на Пушкинской площади, А.С. Грибоедову на Чистопрудном бульваре и Н.В. Гоголю на Гоголевском бульваре. Акция призвана привлечь внимание к проблеме заболеваний сердца и сосудов и приурочена ко Дню борьбы с инсультом, который проводится ежегодно 29 октября.

Рядом с каждым из памятников расположен информационный стенд: любой желающий сможет познакомиться с простыми способами профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, любой человек сможет стать участником флешмоба: надо сфотографироваться на фоне памятника, опубликовать фото в соцсетях и рассказать, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье. Поскольку одна из главных профилактических мер - это физическая активность, организаторы акции предлагают обойти как можно больше памятников и сделать больше фото. Наиболее активным участникам флешмоба обещаны призы и подарки.

В России акция "Оденься в красное!" проводится уже четвертый год подряд. В 2014 году наша страна присоединилась к международному проекту "Go Red for Women” более чем с десятилетней историей и на данный момент является частью социально-образовательной программы по профилактике рисков сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) "Пульс жизни".