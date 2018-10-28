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28.10.2018,  
13:14
Текст:  Антон Валагин

Секретный беспилотник США стерли со спутниковых карт

Любители оружия и исследователи секретной базы ВВС США Тонопа в Неваде обратили внимание на обновленные спутниковые снимки северной части аэродрома в Google Maps. На краю аэродрома находятся длинные ряды ангаров, прозванные Каньонами. Возле одного из хранилищ стоит необычный летательный аппарат, но его очертания намеренно размыты.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Объект напоминает самолет, выполненный по схеме "летающее крыло" и очень похож на беспилотный разведчик RQ-170 Sentinel - светлая окраска усиливает сходство. Разница лишь в том, что объект на фото гораздо крупнее - размах его крыльев порядка 25 метров.

- По габаритам этот самолет стоит между RQ-170 и Polecat P175. Возможно, это разрабатывающийся уже некоторое время "супер-страж", совмещающий функции разведывательного и ударного беспилотника, - предположил военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуэй.

ВВС США отлично осведомлены о расписании проходящих над Зоной 51 спутников - оно учтено в графике перемещений секретной техники из одного ангара в другой. А соответствующие специалисты без труда могут отредактировать снимки с орбиты, появляющиеся в общем доступе. "Спутниковые и аэрофотоснимки получены из широкого спектра коммерческих и общественных источников. Они обязаны соблюдать законодательства тех стран, где работают", - сообщили изданию в Google.

Lockheed Martin RQ-170 - беспилотный разведчик, выполненный по технологии стелс, на вооружении с 2007 года. Технические характеристики аппарата засекречены, но известно, что его радиолокационную заметность снижает особое неметаллическое покрытие, разработка которого обошлась в шесть миллионов долларов. В 2011 году Sentinel исчез в западной части Афганистана. Вскоре иранские власти показали беспилотник без видимых повреждений, а в прессе появились сообщения, что аппарат перехватили и посадили поставленные Ирану российские средства РЭБ.

 

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