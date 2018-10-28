Умер знаменитый художник Эдвард Двурник

Художник-экспрессионист, график и иллюстратор Эдвард Двурник, один из самых прославленных, известных, плодовитых и коммерчески успешных в современной Польше, скончался в Варшаве в возрасте 75 лет сегодня утром.

„Sztuka jest dla mnie życiem. Nigdy nie rozstaję się ze swoim ołówkiem. To moje przekleństwo i błogosławieństwo zarazem. Jestem na nią skazany do końca swojego życia”. Edward Dwurnik



Foto nr 1. Wały Chrobrego, 2016, olej i akryl na płótnie, 114x146 cm.https://t.co/IX2W1HWV5H pic.twitter.com/R74odgU5D7 — Piotr Misilo (@Piotr_Misilo) 28 октября 2018 г.

Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на дочь художника Полу.

Творчество Двурника было хорошо известно и в Европе, и в США, его работами располагают коллекции многих музеев мира. В частности, четыре картины Двурника хранятся в коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.

Авторский почерк Двурника - реализм, символизм и горький черный юмор.

“I admired him for his intelligence and sense of humour, because it was a man who observed the world through the prism of humour”, said Franciszek Maśluszczak, a fellow painter and a friend of Edward Dwurnikhttps://t.co/eKhg6YQm10 — Poland In English (@pol_IN_eng) 28 октября 2018 г.

Эдвард Двурник родился в Радзымине под Варшавой. Учился в столичной Академии искусств, изучая живопись и скульптуру. Лауреат множества наград.

Его творческое наследие - 3,5 тысячи картин и около десяти тысяч рисунков.

Имеет Двурник отношение и к кино - художник занимался декорациями к драме польского режиссера и сценариста, лауреата Каннского МКФ Влодзимежа Хаупе "Пейзаж с героем" (Pejzaż z bohaterem, 1971)