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Умер знаменитый художник Эдвард Двурник

Новость 28.10.2018, 20:17 | Текст: Олег Усков

Художник-экспрессионист, график и иллюстратор Эдвард Двурник, один из самых прославленных, известных, плодовитых и коммерчески успешных в современной Польше, скончался в Варшаве в возрасте 75 лет сегодня утром.

Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на дочь художника Полу.

Творчество Двурника было хорошо известно и в Европе, и в США, его работами располагают коллекции многих музеев мира. В частности, четыре картины Двурника хранятся в коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.

Авторский почерк Двурника - реализм, символизм и горький черный юмор.

Эдвард Двурник родился в Радзымине под Варшавой. Учился в столичной Академии искусств, изучая живопись и скульптуру. Лауреат множества наград.

Его творческое наследие - 3,5 тысячи картин и около десяти тысяч рисунков.

Имеет Двурник отношение и к кино - художник занимался декорациями к драме польского режиссера и сценариста, лауреата Каннского МКФ Влодзимежа Хаупе "Пейзаж с героем" (Pejzaż z bohaterem, 1971)

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