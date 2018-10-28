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28.10.2018,  
13:03
Текст:  Светлана Цыганкова

В США упал и загорелся раскрашенный под Люфтваффе самолет

На автомобильной трассе недалеко от Лос-Анджелеса произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. На дорогу упал и загорелся легкий американский самолет North American T-6 Texan.

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Как представлено в видеосюжете, на упавшем самолете была символика нацистской Германии. Оказалось, эту машину специально раскрасили под истребитель Focke-Wulf FW 190. Самолет должен был участвовать в исторической реконструкции, сообщает Популярная механика.

Позже летчик, сидевший за штурвалом, кстати, профессиональный пилот компании Alaska Airlines, рассказал, что после взлета отказал двигатель. И летчик принял решение посадить самолет. Он сделал это мастерски - прямо на трассу. Сам при этом не пострадал. Самолет эвакуировали с дороги. Машина даже не мешала движению машин в обе стороны.

Американский самолет North American T-6 использовали в годы Второй мировой войны как для обучения собственных пилотов, так и летчиков Великобритании. Оставшиеся самолеты, в том числе и упавший на дорогу, принадлежат некоммерческой организации. Она как раз ведает музеями военной авиации и участвует в мероприятиях исторической тематики.

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