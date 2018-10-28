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28.10.2018 15:32
Рубрика: В мире

Выпускаемая заключенными немецкая газета отметила юбилей

Текст: Юрий Ершов
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Пятидесятилетний юбилей отметила необычная немецкая газета "Лихтблик" (в переводе на русский "Просвет"). Необычность в том, что это издание вот уже полстолетия выпускается заключенными берлинской тюрьмы "Тегель".

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Выходит газета раз в три месяца на 60 страницах тиражом 7500 экземпляров, а читателей насчитывает примерно 40 тысяч. Причем не только в стенах "Тегеля", но и за его пределами. А порой небольшие партии издания отправляются и за океан - в Мексику и США. Кстати, расходы по печатанию и рассылке тиража берет на себя тюремное руководство. И - что не менее важно - "Лихтблик" - единственная в Германии из 40 газет для заключенных - не подвергается цензуре.

Инициатором издания газеты в "Тегеле" 50 лет назад выступил тогдашний начальник тюрьмы Вильгельм Глаубрехт. Нынешний глава учреждения Мартин Ример считает, что "Лихтблик" стала выразителем чаяний заключенных и шагнула далеко за пределы "Тегеля".
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Подготовкой газеты в печать занимаются отнюдь не профессиональные журналисты. Сегодня это трое заключенных, которым в камере под номером 117 выделено специальное помещение, антураж которого напоминает обычную редакцию какой-нибудь небольшой провинциальной газеты: четыре телефона, факс, старенький персональный компьютер (кстати, пользование интернетом запрещено), словари, а на крохотной кухоньке микроволновка, кофейные чашки.

О чем пишет газета, догадаться нетрудно. По словам одного из редакторов, цитируемых еженедельником "Шпигель", "у нас вы не найдете кулинарных рецептов, кроссвордов или анекдотов". В первую очередь газета публикует критические тексты о состоянии дел в тюрьме, дает какие-то советы, как исправить бросающиеся в глаза несуразности. Словом, это можно назвать выпусканием пара. Понятно, что заметки приносят сами обитатели застенок. Но этого, как считают редакторы, мало, поэтому у них налажена своя "корсеть" на воле из числа родственников и друзей. Публикуется в газете и реклама, официально бесплатная, однако рекламодатели нередко финансово помогают погасить мелкие редакционные расходы.

…На вешалке возле камеры 117, пишет корреспондент "Шпигеля" Ева Геммер, болтается серая куртка. Впечатление, что после работы ее кто-то накинет и отправится домой. Однако из этой редакции, сообщает журналистка, никто домой скоро не попадет. Убийство, убийство и покушение на убийство. Приговоры для троих редакторов - пожизненные.

В мире Европа Германия
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