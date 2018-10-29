Держать форму: в России появятся новые бутики Elena Miro

Хорошая новость для обладательниц немодельных размеров: итальянский бренд Elena Miro расширяет свое присутствие в России, подписав долгосрочное соглашение сроком на 10 лет с одним из крупнейших российских дистрибьютеров, компанией JamilСo. Что это буквально означает для действующих и потенциальных клиентов бренда? Запуск до конца 2022 года новых магазинов как в Москве, так и в разных российских регионах. А значит - еще один шаг по направлению к покупателям с "нестандартными формами".

Фото: Elena Miro Первым шагом стал отказ от мешковатых балахонов и невыразительных мрачноватых платьев, традиционно предлагаемых покупательницам, чьи размеры выходят за установленные диктатом моды рамки. Вторым - разработка "волшебных лекал", которые не только смягчат так называемые "недостатки", но преподнесут их в самом выгодном свете. Ко всему прочему, марка Elena Miro отказалась от традиционного разделения коллекций на "молодежные" и для "возрастных групп". Тем самым она раз и навсегда выразила свою позицию по отношению к так называемому "биологическому неравенству" в моде: когда все коллекции адресуются исключительно молодым покупателям, а представителям старшего поколения предлагают все те же бесформенные балахоны. Одним словом, философия Elena Miro заключается в том, что хорошо выглядеть можно и нужно быть в любом возрасте и с любой фигурой.

Фото: Elena Miro Рекламные кампании Elena Miro всегда были своего рода социальным манифестом, не лишенным, однако, эстетической составляющей. В то время, как другие бренды привлекали для съемок новых коллекций юных субтильных манекенщиц, одежду Elena Miro представляли роскошные модели размера plus size. И это задолго до того, как дизайнеры под нажимом общественности стали пересматривать свое отношение к покупательницам с нестандартными формами, а на подиумах появились манекенщицы, чьи размеры превышали европейский 36-й. Итальянский бренд обозначил свои эстетические ориентиры еще в далеком 1985 году: Софи Лорен, Джина Лоллобриджида и другие звезды европейского киноэкрана середины прошлого века: живые, чувственные и обязательно с формами "земных женщин". Сегодня бренд Elena Mirò представлен Elena Miro 244 фирменными магазинами по всему миру. Основные страны распространения - Италия, Испания, Франция, Германия и Россия, где всегда наблюдалось процентное преимущество "женщин весомых достоинств".



Основанный больше 30 лет назад, бренд Elens Miro с самого начала ориентировался на покупательниц "весомых достоинств" или, как бы сказали в Италии - на женщин "шикарных форм". Создатель бренда Елена Мирольо взвалила на себя непростую миссию: наглядно продемонстрировать, что женщины с нестандартными формами могут смотреться ничуть не хуже, чем юные модели. Главное - облечь эти формы в правильно сшитую и подобранную одежду.