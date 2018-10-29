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Рубрика: Экономика

Продать дракона

Как компании адаптируют товары под китайского покупателя
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск №7706 (243)
Открывая для себя необъятные рынки Китая, российские экспортеры столкнулись с множеством подводных камней, один из них - загадочная душа китайского потребителя, совсем не похожая на душу российского клиента.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Китайцы никогда не спешат. Дело не в лени, а в особой любви к спокойствию и размеренности. Даже прощаясь, у них не принято сразу убегать - они говорят: "Пока! До встречи". И добавляют: "Иди медленно". Нюансы на уровне менталитета, как оказалось, могут стать серьезным тормозом для деловых контактов. Часто китайские бизнесмены называют российских партнеров "букаопу", что означает - не попадающий в ноты, ненадежный. Они неохотно ведут переговоры с женщинами и молодыми предпринимателями.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Что ждет российскую интернет-торговлю

Нередко иностранным производителям приходится переделывать свои названия в Поднебесной. Так, пришлось изменить название бренда, производящего пиццу, поскольку оно оказалось созвучным с не совсем подходящим китайским словом. А популярный торт "Наполеон" в Китае известен как "Русское тирамису". Производителям приходится работать не только над новыми названиями, но и над вкусом.

"В Китае вкусовые предпочтения кардинально отличаются от российских: пища в целом острая и чуть более соленая. В России и в Китае разное отношение к сладкому: китайские потребители предпочитают те же товары, но с более низким содержанием сахара. Поэтому наша кондитерская продукция значительно адаптируется к китайскому рынку", - рассказал "Российской газете" президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. Российские сладости, особенно шоколад, в Китае пользуются колоссальной популярностью.

Если вкус сладостей нуждается в корректировке, то логотип и упаковка должны непременно ассоциироваться с Россией (да-да, Россия - это бренд), поэтому сохранение названия на кириллице рядом со схожим на китайском языке является наиболее оптимальным решением. Впрочем, бывает и так, что от оригинала российской упаковки в Китае ничего не остается. Так, например, было с производителем овсяных хлопьев. "Пришлось полностью переделать дизайн упаковки. Если в России покупатели приветствуют "окно" на коробке, через которое видно крупу, то китайцев такой прием отпугнул", - рассказал эксперт Ассоциации брендинговых компаний России Артем Маслов на форуме Integrity.

Россия - это бренд в Китае, но пока точно смогли угадать душу китайского потребителя только российские кондитеры: наш шоколад там пользуется колоссальной популярностью

Самая главная особенность рынка Поднебесной: китайские потребители предпочитают яркие цвета. Красный - это всегда символ богатства, желтый - цвет императора. Производителям нужно иметь это в виду, но использовать эти цвета все-таки в меру. Чтобы лучше понять, какой должна быть этикетка, достаточно посетить пару-тройку китайских супермаркетов.

Помимо этого, стоит учитывать и особенности рекламного продвижения. В Поднебесной не работают многие мировые соцсети и браузеры. Это значит, что рекламу придется настраивать под китайский интернет. Участники рынка, успешно продающие свои товары в Китае, советуют коллегам найти в стране доверенное лицо - человека, который бы комментировал ту или иную идею в соответствии с особенностями менталитета.

Экономика ВЭД
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