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29.10.2018 14:35
Рубрика: В мире

Комиссар ОБСЕ обсудит с Лавровым украинский закон об образовании

Текст: Юрий Когалов

Верховный комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ Ламберто Занньер намерен обсудить на предстоящей сегодня встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым украинский закон об образовании и положение русскоговорящих меньшинств. Об этом российским журналистам сообщил сам Занньер.

"Мы коснемся темы украинского закона об образовании, а также других шагов, предпринимаемых украинскими властями. Обсудим и мою работу в этом направлении", - заявил Верховный комиссар.

Фото: depositphotos.com
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Речь пойдет о положении русскоязычных общин за пределами России, в частности, на Украине, и проблемах меньшинств в России. "Это очень интересная повестка дня, она пересекается с моими поездками на Украину, в Балтийский регион, Молдавию, Центральную Азию", - отметил Занньер.

По словам представителя ОБСЕ, он контактирует с министром образования Украины по вопросу о положении русскоязычного населения, и последние политические изменения он связывает с предстоящими весной президентскими выборами. "Я очень надеюсь, что краткосрочная политика в условиях предвыборной гонки не повлияет на долгосрочные решения, от которых зависит баланс в украинском обществе. Должен быть баланс между обучением всех украинскому языку и тем, чтобы этнические меньшинства имели возможность учить свой родной язык, чтобы сохранить идентичность", - отметил Верховный комиссар по делам меньшинств.

Напомним, в 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, предусматривающий переход на обучение в школах на исключительно украинском языке. В Москве неоднократно отмечали, что таким образом ущемляются интересы миллионов русскоязычных жителей Украины.

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